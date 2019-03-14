Пентагон опроверг данные о требовании от союзников больше денег за военное присутствие США

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Публикации о том, что президент США Дональд Трамп намерен требовать от зарубежных союзников резко увеличить выплаты за американское военное присутствие на их территориях, не соответствуют действительности. Об этом заявил в четверг и.о. министра обороны США Патрик Шанахан.

"Они [эти сообщения] ошибочны", - сказал Шанахан, выступая на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил Сената Конгресса США. Как ранее сообщила со ссылкой на собственные источники информации газета The Washington Post, новую формулу взимания финансовых средств с союзников глава администрации США назвал "стоимость плюс 50%". "Мы не будем применять формулу "стоимость плюс 50%", - заверил в связи с этим Шанахан.

"Мы не занимаемся [в этой сфере] коммерческой деятельностью. Однако мы не будем заниматься и благотворительностью", - отметил и.о. руководителя военного ведомства США.

По сведениям издания, Трамп предлагает затребовать с союзников оплату всех издержек, связанных с поддержанием в нормальном состоянии баз США и обслуживанием техники, а также денежного довольствия американским военнослужащим, и чтобы при этом Вашингтону передавалось еще 50% от всей такой суммы. В результате, согласно подсчетам газеты, иностранные партнеры были бы вынуждены платить США примерно в пять раз больше, чем в настоящее время. Такую схему союзники Вашингтона уже назвали вымогательской.

Как отметила The Washington Post, эта формула ударила бы главным образом по бюджетам Германии, Японии и Южной Кореи, где дислоцировано по несколько тысяч военнослужащих США. По свидетельству газеты, Вашингтон обсуждал выплаты по новой формуле как минимум с одним иностранным союзником.

Трамп неоднократно критиковал входящие в НАТО страны за то, что они, по его мнению, не тратят достаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса. Трамп требовал от всех стран - участниц НАТО в кратчайшие сроки довести оборонные расходы до 2% ВВП. Во время выступления на саммите альянса в 2018 году он предложил, чтобы такие страны не только выполняли это обязательство, но и увеличили означенные расходы до 4% ВВП. В настоящее время лишь восемь членов НАТО тратят на оборону больше 2%, военный бюджет США составляет примерно 3,58% ВВП.