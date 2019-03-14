СМИ: Интерпол выдал международные ордера на арест 20 саудовцев по делу Хашкаджи

ТАСС, 14 марта. Интерпол выдал международные ордера на арест 20 подданных Саудовской Аравии, подозреваемых в причастности к убийству в 2018 году в Турции саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщила в четверг газета Daily Sabah.

По ее данным, Международная организация уголовной полиции (Интерпол) распространила в отношении двух десятков саудовцев "красные уведомления", означающие предписание о задержании. По данным газеты, ордера выданы в отношении членов команды, якобы прибывшей в Стамбул для убийства Хашкаджи.

Предписания об аресте были выданы Интерполом по запросу Турции, отмечает газета.