Пентагон: США не должны отказываться от политики нанесения превентивного ядерного удара

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты не должны отказываться от политики нанесения превентивного ядерного удара, в будущем при определенных обстоятельствах такой вариант может даже быть рассмотрен на высшем уровне. Об этом заявил в четверг председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США. Трансляцию слушаний вел сайт комитета.

Генерала попросили прокомментировать запрещающий нанесение превентивного ядерного удара законопроект, который внесли в Конгресс прогрессивные демократы. "Я думаю, что нынешняя политика (позволяющая нанести превентивный ядерный удар - прим. ТАСС) усложняет процесс принятия решений противниками [о нападении на США], и я не рекомендовал бы никаких изменений в целях упрощения процесса принятия решений противниками. Я также могу представить себе целый ряд обстоятельств, при которых мы не хотели бы исключать для президента этот вариант в будущем, и я, конечно, мог бы обсудить это на закрытом заседании", - подчеркнул Данфорд.

Он выразил уверенность, что нынешняя политика вашингтонской администрации в этом направлении является правильной.

В конце января конгрессмен Адам Смит (демократ, от штата Вашингтон) и сенатор Элизабет Уоррен (демократ, от штата Массачусетс) выступили с инициативой о запрете нанесения превентивного удара. "Сегодня Соединенные Штаты однозначно сохраняют за собой право первыми применить ядерное оружие в конфликте даже в ответ на неядерное нападение, - говорится в их совместном заявлении. - Наша нынешняя ядерная стратегия не просто устарела - она опасна". Демократы заявили, что "Соединенные Штаты никогда не должны начинать ядерную войну".

В конце 2017 года на тот момент действующий министр обороны Джеймс Мэттис заявил, что представляет себе ситуацию, при которой американский лидер Дональд Трамп может отдать приказ о нанесении превентивного ядерного удара без разрешения Конгресса. Глава Пентагона также подчеркнул, что это решение "будет подвергаться крайне пристальному рассмотрению" и призвал "доверять имеющейся системе, которая доказала свою эффективность уже на протяжении десятилетий".