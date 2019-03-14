Участники донорской конференции по Сирии собрали почти $7 млрд

БРЮССЕЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Участники международной донорской конференции по Сирии обязались выделить почти $7 млрд гуманитарной помощи народу Сирии и беженцам. Об этом заявил в четверг еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и кризисного управления Христос Стилианидис на закрытии конференции.

"Я горд объявить, что делегации, собравшиеся здесь сегодня, взяли на себя коллективное обязательство выделить почти $7 млрд", - сказал он. Еврокомиссар подчеркнул, что две трети от этой суммы обязались выделить ЕС и отдельные страны - члены сообщества.

Таким образом, участники конференции собрали на $1 млрд больше, чем в прошлом году и чем ожидалось собрать в нынешнем. "Мы надеемся собрать около $6 млрд, как в прошлом году", - сказал ранее на полях конференции заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок. При этом он отметил, что в этом году для удовлетворения потребностей народа Сирии и сирийских беженцев необходимо в целом около $8 млрд.

Третья международная донорская конференция по Сирии открылась 12 марта в Брюсселе. Представители более чем 85 стран и организаций по приглашению Евросоюза и ООН приехали в европейскую столицу, чтобы собрать средства для помощи сирийскому населению и беженцам, а также обсудить последние события в Сирии и состояние процесса урегулирования кризиса в этой стране.

Россию на конференции представлял заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин.

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