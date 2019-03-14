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Политический кризис в Венесуэле
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Все американские дипломаты покинули Венесуэлу

Госсекретарь Майкл Помпео отметил, что они "полностью посвятили себя миссии по оказанию помощи народу Венесуэлы, желающего демократии и лучшего будущего"
Госсекретарь США Майкл Помпео AP Photo/Andrew Harnik
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Госсекретарь США Майкл Помпео
© AP Photo/Andrew Harnik

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Госсекретарь Майкл Помпео заявил, что все сотрудники американского диппредставительства в Венесуэле покинули страну в четверг.

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"Сегодня все оставшиеся дипломаты США в Венесуэле покинули страну", - приводятся его слова в заявлении Госдепартамента.

"Я знаю, что это тяжелый момент для них. Они полностью посвятили себя нашей миссии по оказанию помощи народу Венесуэлы, желающего демократии и лучшего будущего. Американские дипломаты теперь продолжат эту миссию в других местах, откуда смогут помочь обеспечить поставки гуманитарной помощи народу Венесуэлы", - заявил Помпео. "Мы возобновим наше [дипломатическое] присутствие, когда произойдет демократическая передача власти", - отметил он.

Вечером 11 марта Помпео проинформировал о том, что Вашингтон отзовет весь оставшийся персонал из посольства в Венесуэле в течение текущей недели.

В новость были внесены изменения (20:53 мск) — добавлена информация по тексту

Теги
СШАВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеПомпео, Майкл (Майк)
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