Все американские дипломаты покинули Венесуэлу

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Госсекретарь Майкл Помпео заявил, что все сотрудники американского диппредставительства в Венесуэле покинули страну в четверг.

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"Сегодня все оставшиеся дипломаты США в Венесуэле покинули страну", - приводятся его слова в заявлении Госдепартамента.

"Я знаю, что это тяжелый момент для них. Они полностью посвятили себя нашей миссии по оказанию помощи народу Венесуэлы, желающего демократии и лучшего будущего. Американские дипломаты теперь продолжат эту миссию в других местах, откуда смогут помочь обеспечить поставки гуманитарной помощи народу Венесуэлы", - заявил Помпео. "Мы возобновим наше [дипломатическое] присутствие, когда произойдет демократическая передача власти", - отметил он.

Вечером 11 марта Помпео проинформировал о том, что Вашингтон отзовет весь оставшийся персонал из посольства в Венесуэле в течение текущей недели.

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