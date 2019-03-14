Экс-шеф полиции Каталонии говорил Пучдемону о возможности беспорядков в ходе референдума

МАДРИД, 14 марта. /ТАСС/. Бывший глава полиции Каталонии (Моссос д'Эсквадра) Хосеп Луис Траперо предупреждал региональное руководство о том, что в день проведения референдума о независимости 1 октября 2017 года могут возникнуть проблемы с соблюдением общественного порядка. Об этом он заявил в четверг в Верховном суде (ВС) Испании на слушаниях по делу лидеров сепаратистского процесса.

Траперо рассказал, что в преддверии плебисцита о выходе региона из состава страны он провел встречи с представителями властей автономии, на которых присутствовал бывший глава каталонского правительства Пучдемон. Экс-шеф Моссос д'Эсквадра предупредил региональное руководство о том, что в ходе референдума могут возникнуть "проблемы [с соблюдением] общественного порядка и [обеспечением] гражданской безопасности".

Бывший глава Моссос д'Эсквадра также отметил, что в день, когда парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики, он связался с прокурором и Высшим судом Каталонии. Как объяснил Траперо, региональная полиция была готова к проведению операции в случае необходимости для "задержания председателя [Пучдемона] и советников [его правительства]".

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава королевства. Мадрид изначально считал этот референдум нелегитимным. В день проведения плебисцита в автономии возникали столкновения между стражами порядка и желающими проголосовать.

12 февраля в Верховном суде (ВС) страны начались слушания по делу лидеров сепаратистского процесса. Перед ВС предстали 12 фигурантов, в том числе экс-заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас, а также бывшие члены кабмина и парламента региона. Прокуратура Испании обвиняет часть проходящих по делу политиков в подстрекательстве к бунту и растрате госсредств и просит для них до 25 лет тюрьмы.