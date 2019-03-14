Генсек ООН назначил нового заместителя спецпосланника по Сирии

ООН, 14 марта. /ТАСС/. Генсек ООН Антониу Гутерриш назначил на должность заместителя спецпосланника ООН по Сирии представительницу Бахрейна Хавлу Маттар вместо египтянина Рамзи Иззеддина Рамзи. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил сегодня о назначении представительницы Бахрейна Хавлы Маттар заместителем спецпосланника по Сирии", - сказал он.

"Генсек также благодарит Рамзи Иззеддина Рамзи за его усилия по поиску мирного урегулирования для Сирии", - добавил Дюжаррик.

Маттар ранее занимала должности заместителя исполнительного секретаря Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии, а также возглавляла офис спецпосланника ООН в Дамаске.