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Гибель аргентинской подлодки

ВМС Аргентины подтвердили версию о взрыве на подлодке San Juan

Версию о взрыве на субмарине озвучили в 2018 году на основе изучения найденных обломков
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© AP Photo/Esteban Felix

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 марта. /ТАСС/. Военно-морские силы Аргентины убеждены, что на подводной лодке San Juan произошел направленный внутрь взрыв. Об этом сообщил в четверг телеканал Todo Noticias.

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"На борту определенно был направленный внутрь взрыв", - приводит телеканал слова контр-адмирала Давида Бурдена, представлявшего отчет о проведенном расследовании в верхней палате парламента.

Аргентинский суд пытается установить, что предшествовало гибели субмарины.

В ноябре 2018 года бывший представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби заявил, что исходя из анализа обнаруженных обломков на борту субмарины произошел направленный внутрь взрыв, когда она находилась близко к морскому дну. При этом он отметил, что версия требует подтверждения.

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АргентинаГибель аргентинской подлодки
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