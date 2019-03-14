ВМС Аргентины подтвердили версию о взрыве на подлодке San Juan

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 марта. /ТАСС/. Военно-морские силы Аргентины убеждены, что на подводной лодке San Juan произошел направленный внутрь взрыв. Об этом сообщил в четверг телеканал Todo Noticias .

"На борту определенно был направленный внутрь взрыв", - приводит телеканал слова контр-адмирала Давида Бурдена, представлявшего отчет о проведенном расследовании в верхней палате парламента.

Аргентинский суд пытается установить, что предшествовало гибели субмарины.

В ноябре 2018 года бывший представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби заявил, что исходя из анализа обнаруженных обломков на борту субмарины произошел направленный внутрь взрыв, когда она находилась близко к морскому дну. При этом он отметил, что версия требует подтверждения.