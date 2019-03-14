СМИ: спецслужба Израиля считает, что Иран взломал телефон экс-главы Генштаба страны

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК, контрразведка) считает, что иранская разведка взломала мобильный телефон израильского военного и политического деятеля Бени Ганца. Об этом сообщила в четверг газета The Jerusalem Post.

По ее данным, в результате взлома хакеры получили доступ к конфиденциальным сведениям. Служба безопасности страны проинформировала Ганца об инциденте, который, по ее данным, произошел примерно пять недель назад.

Бени Ганц - бывший глава Генерального штаба израильской армии и глава партии "Стойкость Израиля".