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СМИ: спецслужба Израиля считает, что Иран взломал телефон экс-главы Генштаба страны

Как считает ШАБАК, хакеры получили доступ к секретным данным

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК, контрразведка) считает, что иранская разведка взломала мобильный телефон израильского военного и политического деятеля Бени Ганца. Об этом сообщила в четверг газета The Jerusalem Post.

По ее данным, в результате взлома хакеры получили доступ к конфиденциальным сведениям. Служба безопасности страны проинформировала Ганца об инциденте, который, по ее данным, произошел примерно пять недель назад.

Бени Ганц - бывший глава Генерального штаба израильской армии и глава партии "Стойкость Израиля".

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