Reuters: суд по делу экс-советника Трампа Роджера Стоуна назначен на ноябрь

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Судебное заседание по делу бывшего советника президента США Дональда Трампа Роджера Стоуна состоится 5 ноября. Об этом в четверг сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление окружной судьи США Эми Берман Джексон.

По данным агентства, Джексон напомнила Стоуну о запрете публично обсуждать или комментировать ход расследования. "Я ожидаю соблюдения [этого требования]", - заявила она. 19 февраля Стоун был вызван в суд в связи с публикацией на своей странице в Instagram фотографии Джексон, председательствующей на процессе по его делу.

Стоун занимал пост советника Трампа в период предвыборной кампании 2016 года. Был задержан в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) 25 января. Сотрудники спецпрокурора Роберта Мюллера обвинили Стоуна в том, что он пытался получить у организации WikiLeaks якобы похищенные хакерами материалы, которые могли нанести ущерб сопернице Трампа на выборах - кандидату Демократической партии Хиллари Клинтон. Стоуну предписано сдать паспорт и не покидать США до завершения судебного разбирательства.

Американские спецслужбы инкриминируют России вмешательство в ход президентских выборов в США в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния на американский политический процесс занимается с мая 2017 года бывший директор ФБР США Роберт Мюллер и аппарат правительственных юристов.