СМИ: подозреваемого в России в терроризме задержали в Швеции

СТОКГОЛЬМ, 14 марта. /ТАСС/. Человек, объявленный Россией в международный розыск по подозрению в терроризме, задержан в минувшие выходные в Швеции. В настоящее время власти уточняют основания для его выдачи. Об этом в четверг сообщает газета Aftonbladet.

"Задержан человек, сейчас выясняется, может ли он быть выдан России", - приводит издание слова представителя Национального оперативного отдела полиции Малин Нефвер.

Расследование обстоятельств производится Национальным оперативным отделом под руководством прокуратуры. Комментарием последней издание пока не располагает.