Из сектора Газа запустили две ракеты по Тель-Авиву

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 марта. /ТАСС/. Радикалы из сектора Газа выпустили две ракеты по району так называемого Большого Тель-Авива в четверг вечером. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"После сообщений о срабатывании сирен воздушной тревоги в районе Гуш-Дан (Большой Тель-Авив) информируем, что предварительное изучение данных указывает, что две ракеты были запущены из сектора Газа по израильской территории", - говорится в коммюнике военных.

По данным израильского государственного радио "Кан", система ПВО "Железный купол" перехватила одну из ракет.

Вторая ракета, запущенная из сектора по территории Израиля, разорвалась в незаселенной местности, о жертвах и пострадавших в результате инцидента сообщений не поступало, указывает радио.