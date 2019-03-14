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Палестино-израильский конфликт
Обновлено 

Из сектора Газа запустили две ракеты по Тель-Авиву

Радио "Кан" сообщает, что израильская система ПВО "Железный купол" перехватила одну из ракет
Cистема ПВО "Железный купол" AP Photo/Tsafrir Abayov
Описание
Cистема ПВО "Железный купол"
© AP Photo/Tsafrir Abayov

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 марта. /ТАСС/. Радикалы из сектора Газа выпустили две ракеты по району так называемого Большого Тель-Авива в четверг вечером. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"После сообщений о срабатывании сирен воздушной тревоги в районе Гуш-Дан (Большой Тель-Авив) информируем, что предварительное изучение данных указывает, что две ракеты были запущены из сектора Газа по израильской территории", - говорится в коммюнике военных.

По данным израильского государственного радио "Кан", система ПВО "Железный купол" перехватила одну из ракет.

Вторая ракета, запущенная из сектора по территории Израиля, разорвалась в незаселенной местности, о жертвах и пострадавших в результате инцидента сообщений не поступало, указывает радио.

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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