США отозвали 340 виз, выданных гражданам Венесуэлы

ТАСС, 14 марта. США отозвали с понедельника 340 виз, выданных гражданам Венесуэлы. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино во время брифинга для журналистов.

"С этого понедельника мы отозвали 340 виз, 107 из которых - визы бывших дипломатов Мадуро и членов их семей", - сказал Палладино. Он отметил, что с конца прошлого года США отозвали более 600 разрешений на въезд венесуэльским гражданам.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

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