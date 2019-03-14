В США заявили о беспокойстве эскалацией насилия в сирийском Идлибе

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты обеспокоены эскалацией насилия в сирийском Идлибе и призывают Россию и Сирию способствовать снижению напряженности в зоне конфликта. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберта Палладино.

"Соединенные Штаты серьезно обеспокоены эскалацией насилия в Идлибе и соседних районах в последние дни, которая была вызвана авиаударами и артиллерийскими обстрелами со стороны России и режима [президента Сирии Башара] Асада. Несмотря на утверждения России о том, что целью являются террористы, в результате этих операций пострадали десятки гражданских лиц", - утверждает Госдепартамент. "Мы призываем все стороны, в том числе Россию и сирийский режим, выполнять свои обязательства и способствовать деэскалации насилия в этом районе", - заявило американское внешнеполитическое ведомство.

Как сообщили в среду журналистам в Минобороны России, самолеты Воздушно-космических сил РФ уничтожили склад группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" ("Джебхат Ан-Нусра", запрещена в РФ) в сирийской провинции Идлиб, на котором, в частности, хранились ударные беспилотники для налета на базу РФ Хмеймим. Точечный авиаудар был нанесен 13 марта по согласованию с турецкой стороной, сказали в ведомстве.

Российские военные объекты в Сирии неоднократно подвергались нападениям с использованием беспилотников. В частности, 6 января 2018 года боевики массировано применили их при атаке на авиабазу Хмеймим и пункт материального обеспечения флота в Тартусе, которая была успешно отражена. При этом в Минобороны подчеркнули, что решения, примененные боевиками, могли быть получены только от технологически развитой страны, и предупредили об опасности повторения подобных атак в любой стране мира.