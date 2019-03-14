Bloomberg: глава минфина США заявил о готовности Штатов к "жесткому" Brexit

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Выход Великобритании из ЕС без соглашения станет разрушительным для экономики стран Европы, однако американская финансовая система готова к такому развитию событий. Об этом заявил в четверг журналистам в Конгрессе министр финансов США Стивен Мнучин.

Британские депутаты отвергли и Brexit без сделки, и саму сделку

Сюжет, достойный Кафки. Британские депутаты отвергли и Brexit без сделки, и саму сделку

"Меня не беспокоит влияние Brexit на финансовую систему США, она в полном порядке. Я думаю, что [американские] банки хорошо подготовлены", - приводит слова министра агентство Bloomberg.

Он считает, что "жесткий" Brexit в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения приведет к разрушительному эффекту для королевства и ЕС.

Британский парламент поддержал предложение правительства о переносе даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit) на более поздний срок. Во время состоявшегося в четверг голосования в Палате общин 412 депутатов выступили за отсрочку Brexit, 202 - против.

Теперь британское правительство должно направить запрос ЕС о так называемой технической отсрочке даты Brexit до 30 июня, если Палата общин сможет одобрить до 20 марта проект соглашения об условиях Brexit, которого удалось достигнуть британскому премьер-министру Терезе Мэй в ходе переговоров с Брюсселем. Если этого не произойдет, то кабмин будет требовать отсрочки Brexit на более длительный срок, продолжительность которого должен будет согласовать с ЕС.