Парламент Великобритании поддержал предложение правительства о переносе Brexit

ЛОНДОН, 15 марта. /ТАСС/. Британский парламент поддержал предложение правительства о переносе даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit) как минимум до конца июня. Во время состоявшегося в четверг голосования в Палате общин 412 депутатов выступили за отсрочку Brexit, 202 - против.

Теперь британское правительство должно направить запрос ЕС о так называемой технической отсрочке даты Brexit до 30 июня, но при условии, что Палата общин сможет одобрить до 20 марта проект соглашения об условиях Brexit, которого удалось достигнуть британскому премьер-министру Терезе Мэй в ходе переговоров с лидерами ЕС. Если этого не произойдет, кабмин будет требовать отсрочки Brexit на более длительный срок, продолжительность которого также должен будет согласовать с ЕС.

Несмотря на то, что депутаты во вторник нанесли поражение Терезе Мэй, отвергнув во второй раз достигнутую ею сделку по Brexit, британский премьер не собирается отказываться от нее и попытается с третьей попытки добиться на следующей неделе ее принятия Палатой общин. С этой точки зрения сегодняшнее голосование было очень важным для британского премьера, поскольку она выиграла время, чтобы попытаться прекратить распри в отношении ее сделки внутри своего правительства меньшинства, зависящего от поддержки членов североирландской Демократической юнионистской партии и консерваторов-евроскептиков.

Угроза поправок миновала

В преддверии голосования осложнить жизнь Мэй могли поправки, которые были предложены депутатами к правительственному предложению. Главный партийный парламентский организатор Джулиан Смит, представляющий правящую Консервативную партию, заявил, что выступит против всех четырех поправок, а если будут приняты одна или все поправки, то консерваторы должны были проголосовать против своей же инициативы.

Спикер Джон Беркоу отобрал четыре поправки, при этом, как многие заметили, не стал выносить на голосование предложение об исключении варианта организации нового референдума о членстве страны в ЕС. Вместо этого он, наоборот, включил в протокол для голосования поправку, предусматривающую отсрочку Brexit для проведения нового плебисцита. Эта идея депутата-консерватора Сары Вулластон, которая сейчас является членом независимой парламентской группы, была отвергнута с перевесом 249 голосов.

Парламентарии с минимальным преимуществом в три голоса отвергли поправку депутата от оппозиционной Лейбористской партии Люси Пауэлл, которая предложила перенести дату выхода страны из ЕС лишь только до 30 июня. Правительство также оказалось в шаге от поражения при голосовании по поправке лейбориста Хилари Бенна, призванной наделить Палату общин правом приступить к обсуждению следующих шагов в сложившейся тупиковой ситуации с Brexit, чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки и "получить поддержку большинства" в отношении принимаемых решений. Здесь маятник шатнулся в пользу правительства с перевесом всего в два голоса.

С чуть более уверенным преимуществом была отвергнута поправка, внесенная лидером лейбористов Джереми Корбином, который предлагал парламентариям окончательно отказаться от плана Мэй по Brexit и отложить выход страны из ЕС, чтобы определиться с дальнейшими действиями в отношении этого процесса.

Победа со вкусом поражения

Однако после подсчета голосов стало известно, что сразу восемь членов кабинета министров проголосовали против правительственного предложения, среди них глава минобороны Гэвин Уильямсон, министр внешней торговли Лиам Фокс, лидер Палаты общин Андреа Лидсом и министр транспорта Крис Грэйлинг. При этом в общей сложности 188 консерваторов - более половины парламентской фракции тори - выступили против этого предложения, что говорит о серьезно пошатнувшемся лидерстве британского премьера. Лишь только 112 тори поддержали свое правительство.

По мнению местных наблюдателей, ключевым моментом в политической карьере Мэй станет именно голосование на следующей неделе. Если Палата общин и в третий раз выступит против ее соглашения по Brexit, она будет вынуждена уйти в отставку.

Brexit без сделки возможен

Мэй одно время говорила, что Brexit без сделки - лучше, чем плохая сделка. Теперь подобного от нее не услышать, а парламентарии в среду одобрили внесенную депутатом от Консервативной партии Кэролайн Спелман поправку к законодательной инициативе правительства, препятствующую реализации Brexit без сделки при любых обстоятельствах. Однако это не значит, что угроза выхода Великобритании из ЕС без соглашения миновала.