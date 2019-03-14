Вопросы безопасности в интернете обсудят представители спецслужб стран ШОС

ТАШКЕНТ, 15 марта. /ТАСС/. Представители спецслужб стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсудят в пятницу в Ташкенте вопросы безопасности в интернете. Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, в ходе заседания Совета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС с участием представителей спецслужб восьми стран - участниц организации будет рассмотрен вопрос тренировки специалистов для выявления и пресечения использования интернета в террористических, сепаратистских и экстремистских целях.

Кроме того, участники заседания рассмотрят выработанные группой экспертов предложения по совместной работе в этой сфере.

Как отметили в ЦОС ФСБ, в повестку заседания Совета РАТС ШОС включены вопросы проведения совместных антитеррористических учений в 2019 году, совместной пограничной операции "Солидарность - 2019-2021 годы". Также участники заседания рассмотрят вопросы защищенной системы связи между компетентными органами стран ШОС и ряд других актуальных вопросов сотрудничества в сфере противодействия терроризму.

В этом году исполняется 15 лет с момента создания Региональной антитеррористической структуры стран ШОС - постоянно действующего органа ШОС, штаб-квартира которого расположена в Ташкенте. 30 апреля 2004 года здесь прошло первое заседание РАТС ШОС, членами которой являлись Казахстан, Киргизия, Китай, Россия, Таджикистан и Узбекистан. К ним присоединились Индия и Пакистан. Российскую делегацию возглавляет первый заместитель директора ФСБ России генерал армии Сергей Смирнов.