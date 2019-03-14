СМИ: правозащитники сообщили о задержании в Венесуэле более 120 человек в ходе протестов

КАРАКАС, 15 марта. /ТАСС/. Свыше 120 человек были задержаны в Венесуэле в ходе акций протеста во время масштабного отключения электричества во всей стране с 7 марта. Такие данные обнародовал в четверг исполнительный директор неправительственной организации (НПО) "Венесуэльский уголовный форум" Альфредо Ромеро.

"С 7 марта до настоящего времени мы насчитали 124 задержания за участие в протестах", - цитирует его на своем сайте газета El Nacional. Ромеро также отметил, что число тех, кого можно считать политическими заключенными, с января этого года увеличилось "более чем на 300%" - до 911 человек.

Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. Согласно данным правительства, причиной стала диверсия на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. По мнению некоторых экспертов, эта авария стала беспрецедентной по масштабам.