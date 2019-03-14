{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Венесуэле

СМИ: правозащитники сообщили о задержании в Венесуэле более 120 человек в ходе протестов

В НПО "Венесуэльский уголовный форум" также подчеркнули, что число тех, кого можно считать политическими заключенными, с января увеличилось более чем на 300%

КАРАКАС, 15 марта. /ТАСС/. Свыше 120 человек были задержаны в Венесуэле в ходе акций протеста во время масштабного отключения электричества во всей стране с 7 марта. Такие данные обнародовал в четверг исполнительный директор неправительственной организации (НПО) "Венесуэльский уголовный форум" Альфредо Ромеро.

"С 7 марта до настоящего времени мы насчитали 124 задержания за участие в протестах", - цитирует его на своем сайте газета El Nacional. Ромеро также отметил, что число тех, кого можно считать политическими заключенными, с января этого года увеличилось "более чем на 300%" - до 911 человек.

Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. Согласно данным правительства, причиной стала диверсия на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. По мнению некоторых экспертов, эта авария стала беспрецедентной по масштабам.

Теги
ВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
Нетаньяху проводит консультации в минобороны после обстрела Тель-Авива
Ранее по городу из сектора Газа были запущены две ракеты
Читать полностью