Sky: лидер британских либеральных демократов уйдет в отставку в мае

ЛОНДОН, 15 марта. /ТАСС/. Председатель британской партии "Либеральные демократы" Винс Кейбл объявил о намерении в мае покинуть свой пост. Об этом в четверг сообщил телеканал Sky News.

По своему собственному признанию, 75-летний Кейбл решился на такой шаг, чтобы "дать дорогу новому поколению". "Я ценю упорядоченную, деловую преемственность, отличающуюся от той борьбы, которая присутствует в других партиях", - отметил он и добавил, что попросит своих однопартийцев "начать лидерскую гонку в мае", если не будет объявлено о проведении досрочных всеобщих парламентских выборов.

Бывший министр по делам бизнеса, инноваций и профессионального образования (2010-2015) в первом кабинете экс-премьера Дэвида Кэмерона Винс Кейбл в июле 2017 года был избран лидером партии "Либеральные демократы". Он занял этот пост на безальтернативной основе, поскольку никто из рядов либерал-демократов не стал выдвигать свою кандидатуру на должность главы партии.

В течение многих лет партия "Либеральные демократы" была третьей политической силой в Соединенном Королевстве. На всеобщих выборах 2005 года они получили 62 места в Палате общин, в 2010 году - 57. Выборы 2015 года обернулись для них провалом: партия сумела провести в нижнюю палату парламента лишь восемь своих представителей. По итогам народного волеизъявления в 2017 году либерал-демократы оказались представлены в Палате общин 12 депутатами и имеют там четвертую по численности фракцию после консерваторов, лейбористов и шотландских националистов.