Земан гордится хорошими отношениями с лидерами России и Китая

ПРАГА, 15 марта. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан горд, что у него сложились хорошие личные отношения с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом он заявил в четверг вечером в интервью телеканалу Barrandov.

"Я горд, что у меня хорошие личные отношения с китайским и российским лидерами, - подчеркнул он. - Я горд, что удалось добиться хотя бы небольшого продвижения вперед экономического сотрудничества с Китаем и Россией. В отношениях с этими странами, как и с США, важен личный контакт".

Чешский лидер также назвал развитие торгово-экономических отношений Чехии с Россией и Китаем своим главным достижением за шесть лет пребывания на посту президента и добавил, что через месяц направится с очередным визитом в КНР.

"Экономическое сотрудничество должно развиваться на равных для сторон условиях, несмотря на истеричную кампанию, ведущую к холодной войне против России или Китая. Изоляция не отвечает интересам Чехии, экономика которой ориентирована на экспорт", - отметил он.

Президент Чехии считает, что спецслужбы его страны "создают себе рекламу кампанией" против России и КНР. Он также выразил сожаление, что его усилия по переносу посольства Чехии из Тель-Авива в Иерусалим пока не увенчались успехом. "Я постоянно сталкиваюсь со страхом [у чешских политиков] перед арабскими странами, которым это не понравится", - отметил Земан.