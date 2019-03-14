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Нетаньяху проводит консультации в минобороны после обстрела Тель-Авива

Ранее по городу из сектора Газа были запущены две ракеты

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 марта. /ТАСС/. Премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху проводит в пятницу консультации с главами силовых ведомств в здании минобороны в Тель-Авиве после обстрела города двумя ракетами из сектора Газа. Об этом сообщила канцелярия премьера.

"Премьер-министр и министр обороны Биньямин Нетаньяху проводит консультации по безопасности с главами силовых ведомств в здании минобороны в Тель-Авиве", - говорится в распространенном ведомством премьера коммюнике.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что из сектора Газа были запущены две ракеты по Тель-Авиву. В результате инцидента пострадавших и ущерба нет, добавили военные.

Теги
ИзраильНетаньяху, Биньямин
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