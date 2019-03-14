Израиль начал наносить удары по сектору Газа в ответ на обстрел Тель-Авива

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 марта. /ТАСС/. Израильские военные сообщили в пятницу, что начали наносить удары по террористическим целям в секторе Газа в ответ на запуск двух ракет с территории палестинского приморского анклава в сторону Тель-Авива в четверг вечером.

"Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по террористическим целям в секторе Газа", - говорится в распространенном армейской пресс-службой коммюнике.

Военные пока не сообщают других деталей в отношении расположения и характера этих целей.

Сирены воздушной тревоги прозвучали в пятницу в граничащем с сектором Газа региональном совете Эшколь, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах, сопровождающих нанесение ударов израильскими военными по целям в палестинском анклаве.

"Сирены воздушной тревоги звучат в региональном совете Эшколь", - говорится в распространенном армейской пресс-службой коммюнике. Ответственность за запуск ракет по территории Израиля пока не взяла на себя ни одна из радикальных палестинских группировок, действующих в секторе Газа.

В четверг вечером радикалы из сектора Газа запустили две ракеты по Тель-Авиву, что привело к срабатыванию сирен воздушной тревоги в городе. В результате инцидента пострадавших и ущерба нет, указали военные. В армии также отметили, что система ПВО "Железный купол" не перехватывала ракету над Тель-Авивом, как об этом ранее сообщало государственное радио Израиля Kan.

Премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху проводит в настоящий момент консультации с главами силовых ведомств в здании минобороны в Тель-Авиве, сообщила канцелярия премьера.

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