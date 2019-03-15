Израильские военные возложили на ХАМАС ответственность за обстрел Тель-Авива

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 марта. /ТАСС/. Израильские военные возложили в пятницу на правящее в секторе Газа движение ХАМАС ответственность за запуск двух ракет по Тель-Авиву в четверг вечером.

"Запуск ракет по району Гуш-Дан [район так называемого Большого Тель-Авива] вечером в четверг был произведен террористической организацией ХАМАС", - говорится в распространенном армейской пресс-службой коммюнике.

Ранее военные сообщили, что в пятницу армия начала наносить удары по террористическим целям в секторе Газа в ответ на обстрел Тель-Авива.

Сирены воздушной тревоги продолжают звучать в пятницу в граничащих с сектором Газа районах Израиля, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах. "Сирены воздушной тревоги звучат в региональных советах Шаар ха-Негев и Сдот-Негев", - говорится в распространенном военными коммюнике.

Ранее в армии сообщили, что сирены ПВО сработали в региональном совете Эшколь. Это произошло "вследствие неудачного запуска ракеты из сектора Газа по территории Израиля". "Эта ракета, судя по всему, упала на территории сектора Газа", - указали в пресс-службе.