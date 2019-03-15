СМИ: Сингапур должен сыграть важную роль в подготовке нового саммита КНДР и США

СИНГАПУР, 15 марта. /ТАСС/. Страны Юго-Восточной Азии, в первую очередь, Сингапур, должны активизировать усилия и стать посредниками для возможной новой встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом пишет в пятницу газета The Straits Times, приводя мнение местных экспертов.

"Конечно, наше руководство понимает, что Сингапур является маленьким государством, а первостепенная роль в налаживании американо-северокорейских отношений по-прежнему в руках России, Китая, Японии", - сказал замруководителя Школы международных исследований имени С. Раджаратнама Он Кэн Юн. Вместе с тем, "мы должны осознавать, что в силах сделать большее для нормализации двусторонних отношений, в том числе для организации третьего саммита", сказал эксперт.

По его словам, "многие аналитики полагают, что если встреча лидеров вновь состоится, то опять будет выбрана одна из стран Юго-Восточной Азии, возможно, это Камбоджа или Таиланд". Замруководителя научного центра уверен, что "представители КНДР очень комфортно чувствуют себя практически во всех странах Юго-Восточной Азии, там есть их дипломатические миссии". Кроме того, Ким Чен Ын "может практически свободно добираться до любого государства региона собственным транспортом", добавил Он Кэн Юн.