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Ситуация на Корейском полуострове

СМИ: Сингапур должен сыграть важную роль в подготовке нового саммита КНДР и США

Замруководителя Школы международных исследований имени Раджаратнама Он Кэн Юн отмечает, что первостепенная роль в налаживании отношений между КНДР и США по-прежнему в руках России, Китая и Японии

СИНГАПУР, 15 марта. /ТАСС/. Страны Юго-Восточной Азии, в первую очередь, Сингапур, должны активизировать усилия и стать посредниками для возможной новой встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом пишет в пятницу газета The Straits Times, приводя мнение местных экспертов.

"Конечно, наше руководство понимает, что Сингапур является маленьким государством, а первостепенная роль в налаживании американо-северокорейских отношений по-прежнему в руках России, Китая, Японии", - сказал замруководителя Школы международных исследований имени С. Раджаратнама Он Кэн Юн. Вместе с тем, "мы должны осознавать, что в силах сделать большее для нормализации двусторонних отношений, в том числе для организации третьего саммита", сказал эксперт.

По его словам, "многие аналитики полагают, что если встреча лидеров вновь состоится, то опять будет выбрана одна из стран Юго-Восточной Азии, возможно, это Камбоджа или Таиланд". Замруководителя научного центра уверен, что "представители КНДР очень комфортно чувствуют себя практически во всех странах Юго-Восточной Азии, там есть их дипломатические миссии". Кроме того, Ким Чен Ын "может практически свободно добираться до любого государства региона собственным транспортом", добавил Он Кэн Юн.

Теги
ЯпонияКамбоджаКНДРСингапурТаиландРоссияКитайСитуация на Корейском полуостровеКим Чен ЫнТрамп, Дональд
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