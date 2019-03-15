США начали производство ракет, запрещенных ДРСМД

ВАШИНГТОН, 15 марта. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Соединенные Штаты начали производство компонентов для проведения испытаний неядерных ракет наземного базирования, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщила в четверг корреспонденту ТАСС официальный представитель министерства обороны США подполковник Мишель Балданза.

Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Главное

"Задействовав средства, выделенные Конгрессом в 2019 финансовом году, Соединенные Штаты начали производство компонентов для обеспечения испытаний на стадии разработки неядерных ракет наземного базирования", - сказала она, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о планах Пентагона в текущем году провести испытания двух типов ракет, запрещенных ДРСМД.

"В конечном счете нам необходимо быть готовыми к этому [выходу из ДРСМД]. Наша подготовка в этом направлении включает в себя планы проведения испытаний неядерных ракет наземного базирования", - добавила Балданза.

Онапри этом отметила, что программа создания Соединенными Штатами ракет, запрещенных ДРСМД, имеет обратимый характер и может быть прекращена в случае сохранения соглашения.

"Соединенные Штаты не предприняли никаких необратимых шагов на данном этапе", - сказала она. "Исследования и опытно-конструкторские разработки начаты таким образом, чтобы они имели обратимый характер в случае, если Россия вернется к полному и проверяемому соблюдению соглашения до того момента, как мы выйдем из договора в августе 2019 года", - утверждала Балданза.

Министерство обороны США не будет называть конкретные сроки проведения испытаний ракет, запрещенных ДРСМД. "По мере изготовления прототипа может возникнуть множество факторов, которые будут учитываться. По этой причине я не буду называть конкретные сроки", - сказала Балданза.