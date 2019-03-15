Система ПВО Израиля перехватила пять запущенных из сектора Газа ракет

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 марта. /ТАСС/. Система ПВО Израиля перехватила в пятницу пять ракет, запущенных по еврейскому государству из сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"После срабатывания сирен воздушной тревоги в Сдероте и Шаар ха-Негеве (граничат с сектором Газа - прим. ТАСС) были идентифицированы запуски четырех ракет из сектора Газа по Израилю, три ракеты были перехвачены системой ПВО "Железный купол", - говорится в коммюнике.

Ранее военные сообщали о перехвате еще двух ракет.

Всего за пятницу радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю не менее 9 ракет. Шесть из них были перехвачены системой ПВО Израиля, сообщили ранее военные.

В четверг вечером радикалы из сектора Газа выпустили две ракеты в сторону Тель-Авива. В ответ израильская армия в ночь на пятницу поразила порядка 100 террористических целей по всей территории сектора Газа.