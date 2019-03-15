В Японии не говорят о "незаконной оккупации" юга Курил из политических соображений

ТОКИО, 15 марта. /ТАСС/. Правительство Японии придерживается последовательной позиции относительно юридического статуса южной части Курил, однако в зависимости от ситуации может публично не употреблять такие термины, как "незаконная оккупация" островов. Об этом, как сообщает информационное агентство Kyodo, говорится в утвержденном в пятницу письменном ответе кабинета министров одному из депутатов парламента от оппозиционной Конституционно-демократической партии.

Он потребовал дать официальное разъяснение ситуации, когда на сайте МИД Японии говорится о "продолжающейся незаконной российской оккупации" островов, а премьер- министр страны Синдзо Абэ и другие деятели правительства избегают в последнее время употреблять этот термин во время парламентских дебатов.

"Кабинет министров придерживается последовательной юридической оценки положения, в котором сейчас оказались четыре северных острова [так в Японии именуют южную часть Курил]. Однако в зависимости от ситуации могут приниматься разные политические решения относительно того, какой термин и в какой обстановке употреблять", - говорится в письменном ответе.

Деятели правительства Японии на фоне активизировавшихся в последнее время переговоров с Россией перестали использовать термины "незаконная оккупация" и "исконные территории нашей страны" в отношении южной части Курил. В то же время в ходе проходящей сейчас сессии парламента премьер-министр Абэ неоднократно заявлял, что суверенитет Японии распространяется на все острова этого района.