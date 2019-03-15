Премьер Новой Зеландии назвала нападения в Крайстчерче террористической атакой

СИДНЕЙ, 15 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила о том, что оба инцидента со стрельбой в Крайстчерче (административный центр провинции Кентербери) были террористическими актами.

"Сейчас предельно ясно, что эти нападения можно охарактеризовать только как теракт. И после них мы должны стать особенно бдительными против любой экстремистской идеологи", - заявила Ардерн во время брифинга по итогам совещания совета безопасности страны.

Премьер подтвердила, что в ходе атаки погибли 40 человек: 30 в мечети Аль-Нур и еще десять - в Линвуде. Также, она отметила что более 20 человек поступили в больницы города с ранениями.

По словам Ардерн, ни один из четверых арестованных по обвинению в нападениях на мечети, не был в поле зрения полиции или антитеррористических подразделений страны прежде. "И у меня, конечно, есть вопросы к нашим органам безопасности, которые раньше не знали о том, что у радикально настроенных людей есть доступ к оружию", - отметила Ардерн.

Также премьер-министр сообщила о том, что решением совета безопасности Новой Зеландии было принято решение изменить уровень угрозы национальной безопасности с низкого на высокий.

О нападениях

В пятницу вооруженные люди вошли в мечети Аль-Нур и Линвуд, расположенные по соседству, около 13:45 по местному времени (04:46 мск) сразу после дневной молитвы и заблокировали входные двери, после чего раздались выстрелы. Свидетели сообщают, что на момент захвата в мечетях оставались около 200 и 300 человек соответственно. Также полиция нашла и обезвредила два самодельных взрывных устройства, закрепленных на автомобилях, припаркованных недалеко от мечетей.

В ходе инцидента были убиты 40 человек, еще более 20 раненых были доставлены в больницы города. По обвинению в нападении на мечети были арестованы четыре человека: трое мужчин и одна женщина. Все они доставлены в полицейский участок для проведения дальнейших следственных действий. Полиция заявила о том, что у следствия есть основания полагать что задержаны не все участники нападений, и расследование будет продолжено.