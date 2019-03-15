МИД Сингапура опроверг нарушение санкций СБ ООН в отношении КНДР

СИНГАПУР, 15 марта. /ТАСС/. Власти Сингапура отвергли обвинения в нарушении санкционного режима в отношении КНДР, когда в октябре прошлого года принимали официальную делегацию представителей северокорейского порта Нампхо во главе с министром автомобильного и морского транспорта Кан Чжон Гваном. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД республики.

"Правительство надлежащим образом заранее уведомляло Комитет Совбеза ООН по санкциям в отношении КНДР о данном визите, который состоялся после саммита КНДР - США [в июне 2018 года], и он носил ознакомительный характер", - отмечается в комментарии ведомства в ответ на публикацию выдержек из доклада Комитета.

В документе, в частности, указывалось, что Сингапур "нарушает международные ограничения в отношении научно-технического, образовательного сотрудничества с Пхеньяном, что подтверждает поездка официальной делегации порта Нампхо". Более того, как указывается в докладе, "сингапурским властям было направлено уведомление о систематических нарушениях санкций" в данному крупном порту на берегу Желтого моря. В частности, речь идет о возможных поставках через порт продукции двойного назначения.

Представители МИД отметили, что перед визитом делегации была проведена проверка членов делегации на предмет наличия их в санкционных списках ООН. "Сингапур полностью и со всей серьезностью выполняет все обязательства по соблюдению резолюций СБ ООН", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

В отношении КНДР действует самый суровый на сегодняшний день санкционный режим, предусматривающий в том числе финансовые санкции, оружейное эмбарго, запрет на поставки ракетного топлива, оборудования и материалов двойного назначения, а также экспорт из страны угля, железа, свинца, морепродуктов и другой продукции. В последний раз санкции были ужесточены 22 декабря.