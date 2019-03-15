Совет Европы осудил стрельбу в мечетях Новой Зеландии

ТАСС, 15 марта. Совет Европы осуждает убийство людей в мечетях города Крайстчерч. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Twitter официальным представителем Совета Европы Даниэлем Хольтгеном.
Racism, religious hatred and Islamophobia threaten peace and stability worldwide. We condemn this horrific attack and express our sadness and solidarity with New Zealand. https://t.co/kgMxCCxdaZ New Zealand: Twin terrorist attacks kill dozens at Christchurch mosques— Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) 15 марта 2019 г.
"Расизм, религиозная ненависть и исламофобия представляют собой угрозу миру и стабильности на планете. Совет Европы осуждает это ужасающее нападение и выражает соболезнования Новой Зеландии и свою солидарность с ней", - говорится в заявлении.
В пятницу вооруженные люди вошли в две расположенные по соседству мечети города Крайстчерч сразу после дневной молитвы и заблокировали входные двери. Свидетели сообщают, что на момент захвата в мечетях оставались сотни людей. В ходе инцидента погибли 40 человек, еще более 20 раненых были доставлены в больницы города. По обвинению в атаке на мечети были арестованы трое мужчин и одна женщина.