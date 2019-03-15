Совет Европы осудил стрельбу в мечетях Новой Зеландии

ТАСС, 15 марта. Совет Европы осуждает убийство людей в мечетях города Крайстчерч. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Twitter официальным представителем Совета Европы Даниэлем Хольтгеном.

"Расизм, религиозная ненависть и исламофобия представляют собой угрозу миру и стабильности на планете. Совет Европы осуждает это ужасающее нападение и выражает соболезнования Новой Зеландии и свою солидарность с ней", - говорится в заявлении.

В пятницу вооруженные люди вошли в две расположенные по соседству мечети города Крайстчерч сразу после дневной молитвы и заблокировали входные двери. Свидетели сообщают, что на момент захвата в мечетях оставались сотни людей. В ходе инцидента погибли 40 человек, еще более 20 раненых были доставлены в больницы города. По обвинению в атаке на мечети были арестованы трое мужчин и одна женщина.