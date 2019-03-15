Число жертв стрельбы в Новой Зеландии возросло до 49

"Общее число людей, погибших в результате этого чудовищного события, составляет 49 человек", - заявил он в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте газеты NZ Herald. По словам комиссара полиции, 41 человек был убит в мечети Аль-Нур, еще семь - в мечети Линвуд. Он также сообщил, что один пострадавший скончался в больнице.

Ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала нападение терактом.