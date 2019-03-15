Украинские силовики провели учения в Азовском море при участии кораблей и авиации

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Командующий так называемой украинской операции объединенных сил (ООС) в Донбассе Сергей Наев проверил боевую готовность дежурных сил армейской, штурмовой и истребительной авиации в акватории Азовского моря.

"В ходе выполнения совместных мероприятий отрабатывались вопросы отражения воздушного нападения кораблями, поддержки авиацией действий корабельно-катерной группировки и ведения огня штатного вооружения кораблей по надводной цели", - говорится в сообщении пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook в пятницу.

Там уточнили, что тренировка прошла с кораблями и авиацией, которые предназначены для поддержки действий Военно-морских сил и Госпогранслужбы Украины из состава ООС в акватории Азовского моря в пределах района проведения силовой операции.

Украина в 2018 году взяла курс на наращивание сил в Азовском море. Наряду с созданием базы военно-морских сил, начало полноценного функционирования которой ожидается до конца года, Киев сосредоточивает в этом районе авиацию, сухопутные силы и подразделения пограничников. Кроме того, власти периодически проводят на побережье военные учения. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) также утвердил комплекс мер "по защите национальных интересов в акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе".

Очередная попытка Киева перебросить в Азов дополнительные силы привела в ноябре 2018 года к инциденту в Керченском проливе. Тогда три корабля ВМС Украины нарушили правила прохода Керченского пролива. На законные требования погранслужбы ФСБ РФ остановиться они продолжали движение, вынудив применить оружие. Корабли были задержаны, а экипажи арестованы. По факту нарушения государственной границы России возбудили уголовное дело.