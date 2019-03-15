Глава МИД Германии считает, что утрата ДРСМД поставит под угрозу европейскую безопасность

БЕРЛИН, 15 марта. /ТАСС/. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) важен для безопасности Европы, однако шансы на его сохранение малы. Об этом заявил в пятницу в Берлине на конференции по контролю над вооружениями глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Он отметил, что Запад настаивает на том, чтобы Россия вернулась к соблюдению Договора о РСМД. "Его утрата будет иметь существенные последствия для безопасности всех европейцев", - сказал он. По его словам, в таких условиях миру грозит "утрата доверия, транспарентности и стабильности".

"Вопреки всем тяжелым последствиям, если посмотреть реалистично, шансы у будущего ДРСМД плохие. Одна из причин заключается в том, что Москва и Вашингтон больше не хотят связывать себе руки, пока такие страны, как Китай, Северная Корея, Индия или Пакистан вооружаются ракетами средней дальности наземного базирования", - отметил Маас.