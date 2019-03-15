Тьерри Мариани считает, что Крым успешно развивается благодаря воссоединению с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Кандидат в Европарламент, президент Ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани выступил в пятницу на митинге в Симферополе в честь пятилетия Крымской весны, передает корреспондент ТАСС.

Мариани прибыл в Крым во главе делегации французских политиков.

"Мы своими главами увидели, насколько вы рады вернуться в Россию. Потому что Крым - это Россия", - заявил Мариани. Он отметил значительные изменения в развитии региона. "Мы видим, как изменился регион, мы видим, что Крым движется вперед", - подчеркнул Мариани.

Он пожелал жителям Крыма процветания и мира. "В результате референдума [о воссоединении с Россией] вы приняли решение о том, какое будет ваше будущее, вы выбрали свою судьбу и выбрали вернуться в родную гавань", - добавил французский политик.

Мариани напомнил, что французские депутаты стали первыми из иностранных делегаций, которые приехали в российский Крым. "Иногда бывает так, что народы понимают друг друга быстрее, чем правительства", - заключил он.

Делегация французских политиков прибыла с визитом в Крым уже в третий раз. Ее сопровождает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.