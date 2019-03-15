Глава МИД Германии приветствовал готовность США и КНДР к продолжению диалога

БЕРЛИН, 15 марта. /ТАСС/. КНДР должна запустить достойный доверия процесс денуклеаризации. Об этом заявил в пятницу глава МИД ФРГ Хайко Маас на международной конференции по контролю над вооружениями, которая открылась в Берлине. В ней участвуют дипломаты, военные, эксперты, представители НПО, главным образом из стран ЕС и НАТО.

"КНДР должна разоружаться не только с риторической точки зрения, но запустить достойный доверия процесс денуклеаризации", - сказал он.

"Диалог нужен особенно со сложными игроками. В этой связи я приветствую готовность США и КНДР продолжить переговоры по северокорейской атомной программе", - отметил министр. По его словам, саммит в Ханое "был важной проверкой реальности". "Теперь мы знаем, какова позиция Северной Кореи и что международные санкции действуют", - считает он.

Маас подчеркнул необходимость полной денуклеаризации КНДР. "Без решения этого вопроса мира не будет", - полагает министр.

В Ханое 27-28 февраля состоялся двухдневный саммит США и КНДР, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Дональд Трамп и Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ. Ранее пресса народной республики заявляла о том, что лидеры КНДР и США несмотря на неудачное завершение саммита договорились продолжить диалог.