СМИ: палестинцы решили отменить "Марш возвращения" на границе сектора Газа 15 марта

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 марта. /ТАСС/. Палестинцы решили не проводить в пятницу уже ставший традиционным "Марш возвращения" на границе сектора Газа с Израилем. Об этом сообщает государственное радио Израиля Kan.

В ночь на пятницу Израиль поразил порядка сотни военных целей в секторе Газа в ответ на запуск радикалами из палестинского анклава двух ракет по Тель-Авиву в четверг вечером. За ночь радикалы также выпустили не менее девяти ракет по граничащим с сектором Газа районам Израиля, шесть из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол", сообщили ранее в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Палестинцы с 30 марта 2018 года проводят акции протеста в Газе в рамках начавшегося тогда всеобщего "Марша возвращения" с требованием снятия длящейся уже 12 лет блокады сектора. Наиболее ожесточенный характер столкновения приобретают по пятницам, когда к границе с Израилем после молитвы на манифестации выходят тысячи человек.

Согласно данным палестинской стороны, за неполный год в стычках с израильскими военными на границе погибли уже более 260 палестинцев, пострадали свыше 25 тыс.