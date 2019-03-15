Главы МИД Германии, Нидерландов и Швеции обеспокоены будущим ДРСМД

БЕРЛИН, 15 марта. /ТАСС/. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на протяжении десятилетий был вкладом в безопасность Европы, теперь же его будущее вызывает беспокойство. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД ФРГ, Нидерландов и Швеции, которое распространено в пятницу на полях конференции по контролю над вооружениями в Берлине.

Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Главное

"Мы глубоко обеспокоены ухудшением ситуации вокруг глобальной безопасности и разнообразными угрозами стабильности, включая разрушение существующего режима контроля над сокращением конвенционального и ядерного оружия. В особенности мы обеспокоены будущим Договора о РСМД, который на протяжении 30 лет имел существенное значение для безопасности Европы", - говорится в сообщении.

Стороны призвали Россию вернуться к соблюдению соглашения.

США со 2 февраля приостановили выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД. Президент Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео пригрозили также, что Вашингтон через шесть месяцев выйдет из ДРСМД, если Москва не выполнит определенные требования, касающиеся этого договора. США настаивают прежде всего на том, чтобы Россия уничтожила свою крылатую ракету наземного базирования 9М729.

В связи с решениями американской администрации президент РФ Владимир Путин заявил 2 февраля, что и Россия приостанавливает свое участие в ДРСМД. 4 марта Путин подписал указ о приостановке выполнения условий договора.