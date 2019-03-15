Глава МИД Германии сравнил технологии российской ракеты "Авангард" с научной фантастикой

БЕРЛИН, 15 марта. /ТАСС/. Заявление России о принятии на вооружение ракетных комплексов "Авангард" уже в этом году показывает, что подобные технологии перестали быть научной фантастикой. Об этом заявил в пятницу глава МИД ФРГ Хайко Маас на международной конференции по контролю над вооружениями, которая открылась в Берлине.

Маас отметил, что людей не оставляет равнодушными развитие таких технологий, как способные маневрировать ракеты, которые движутся со сверхзвуковой скоростью. "То, что мы при этом говорим не о научной фантастике, показывает заявление российской стороны о том, что системы "Авангард" будут поставлены на вооружение уже в этом году", - сказал министр.

Впервые о создании стратегического ракетного комплекса с гиперзвуковым блоком сообщил президент РФ Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию в марте прошлого года. Министр обороны России Сергей Шойгу в феврале сообщил, что полк с ракетным комплексом "Авангард" встанет на боевое дежурство в декабре 2019 года.

Как отмечается в открытых источниках, управляемый гиперзвуковой боевой блок (головная часть) межконтинентальной баллистической ракеты комплекса "Авангард" создан в рамках опытно-конструкторской работы "4202" в НПО машиностроения (город Реутов). Блок способен лететь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости, маневрируя по курсу и высоте и преодолевая любую противоракетную оборону.