Грузия выясняет данные о стрелках в Крайстчерче в связи с грузинскими надписями на обоймах

ТБИЛИСИ, 15 марта. /ТАСС/. Служба госбезопасности (СГБ) Грузии пытается получить детальную информацию о лицах, задержанных по обвинению в причастности к теракту в Новой Зеландии в связи с публикацией сообщений о том, что на обоймах оружия стрелков были нанесены надписи на грузинском языке. Об этом говорится в заявлении СГБ Грузии, обнародованном в Тбилиси в пятницу.

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"Служба госбезопасности уже сотрудничает со стратегическими партнерами с тем, чтобы получить детальную информацию о задержанных по обвинению в причастности к теракту лицах и изъятом оружии", - сказано в заявление ведомства.

В документе отмечается, что "в зарубежных СМИ обнародованы фотографии обойм огнестрельного оружия, использованного во время теракта в Новой Зеландии".

"На них нанесены символы и надписи на различных языках, в том числе на грузинском", - указано в заявлении. В соответствии с фотографиями, обнародованными СМИ, на одной из обойм нанесены имена грузинских царей: Давида Сослани и Давида Агмашенебели.