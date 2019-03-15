СМИ: в Закарпатье полиция вызывает на допросы граждан, пожелавших встретиться с Порошенко

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Полиция Закарпатья срочно начала вызывать на допросы граждан, которые собирались приехать в пятницу на встречу с президентом Украины Петром Порошенко и могли задать ему неудобные вопросы.
"В Закарпатье, где сегодня ожидают с визитом президента Украины Петра Порошенко, правоохранители отправили на допрос активистов, которые собрались ехать на встречу к гаранту", - пишет "Страна ua".
При этом издание публикует видео, которое разместил в Facebook один из них - Иван Малько. По его словам, в пятницу прямо с утра полиция "заблокировала активистов возле их домов".
"Нам сейчас будут выдавать кучу повесток, у нас будут искать оружие. <...> Мы все-таки попробуем туда [на встречу с президентом] пробиться, но нас уже вызывают на допросы... Я хочу, чтобы вы были в курсе [происходящего]. Сегодня президент должен быть в Закарпатье, у нас есть что ему сказать, мы ему заготовили несколько сюрпризов, мы не хотим его, конечно, убивать, но спросить, почему он продал нас с вами, нужно", - заявил Малько.
Порошенко прибыл в пятницу днем в Закарпатскую область. Ранее сообщалось, что он планирует принять участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины провозглашения Карпатской Украины на территории Мемориального комплекса "Красное Поле". Также запланировано участие президента в заседании Совета регионального развития.