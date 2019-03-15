СМИ: в Закарпатье полиция вызывает на допросы граждан, пожелавших встретиться с Порошенко

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Полиция Закарпатья срочно начала вызывать на допросы граждан, которые собирались приехать в пятницу на встречу с президентом Украины Петром Порошенко и могли задать ему неудобные вопросы.

"В Закарпатье, где сегодня ожидают с визитом президента Украины Петра Порошенко, правоохранители отправили на допрос активистов, которые собрались ехать на встречу к гаранту", - пишет "Страна ua".

При этом издание публикует видео, которое разместил в Facebook один из них - Иван Малько. По его словам, в пятницу прямо с утра полиция "заблокировала активистов возле их домов".