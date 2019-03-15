В Ташкенте открыли новое здание штаб-квартиры антитеррористической структуры ШОС

ТАШКЕНТ, 15 марта. /ТАСС/. Новое здание штаб-квартиры Региональной антитеррористической структуры (РАТС) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) открыли в Ташкенте. Оно введено в строй рядом с прежним зданием исполнительного комитета РАТС ШОС, которое открыли лидеры государств ШОС 17 июня 2004 года.

Тогда в исполкоме РАТС ШОС начинали работу около 50 представителей силовых структур из шести стран-участниц - Китая, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. С тех пор в число постоянных стран-членов ШОС, в том числе в совет РАТС ШОС, вошли Индия и Пакистан.

"Открытие нового прекрасного здания является наглядным свидетельством и символом расширения и укрепления ШОС", - отметил новый директор исполкома РАТС Джумахон Гиезов, поблагодарив президента Узбекистана и правительство республики за прекрасное современное здание. Здание площадью 3,47 тыс. кв. м оснащено всем необходимым оборудованием и техническими средствами, в том числе для проведения экстренных заседаний и международных мероприятий.

Секретарь Совета национальной безопасности Узбекистана Виктор Махмудов сообщил, что здание исполкома РАТС было построено в 2018 году по решению президента республики за счет финансовых средств правительства Узбекистана. "Узбекистан высоко оценивает проделанную работу РАТС ШОС во благо обеспечения мира и спокойствия народов стран нашей организации", - подчеркнул он. "Сегодня Шанхайская организация сотрудничества превратилась в эффективную международную площадку взаимовыгодного сотрудничества, а ее Региональная антитеррористическая структура заслуженно добилась больших успехов в деле сохранения спокойствия и благополучия народов стран-участниц", - отметил Махмудов, напомнив о ряде итогов первых 15 лет работы РАТС ШОС.

"Мы считаем важным принять необходимые совместные меры по налаживанию в рамках РАТС ШОС системного мониторинга и обеспечения информационной безопасности сети интернет", - подчеркнул он, говоря в том числе о перспективах сотрудничества. Он приветствовал принятое в октябре 2018 года советом РАТС ШОС решение о мониторинге возникновения угроз террористического, сепаратистского и экстремистского характера в глобальном информационном пространстве.