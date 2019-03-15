CNN: американские чиновники трижды встречались с организаторами покушения на Мадуро

ТАСС, 15 марта. Организаторы покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро трижды встречались с американскими официальными лицами после того, как 4 августа 2018 года пытались убить главу государства. Об этом в четверг сообщила телекомпания CNN .

Неназванный собеседник телекомпании, представившийся участником попытки убийства венесуэльского лидера, рассказал, что американские чиновники провели с организаторами покушения три встречи, чтобы получить интересующую их информацию. Он добавил, что участники нападения на президента Венесуэлы в ходе общения с должностными лицами США попросили Вашингтон оказать им поддержку, однако американцы проигнорировали это обращение и больше не вступали с ними в контакт.

Собеседник CNN указал, что попытка убийства Мадуро была организована мятежными венесуэльскими военнослужащими. По его словам, подготовка осуществлялась на территории Колумбии. Кроме того, он предоставил телеканалу кадры, где демонстрируются полеты беспилотных летательных аппаратов, с применением которых и было совершено покушение. Беспилотники были приобретены в одном из онлайн-магазинов в США, указал он.

Как отметила CNN, Госдепартамент отказался комментировать сообщения о якобы имевших место встречах американских чиновников с участниками покушения на Мадуро, указав, что "цель Вашингтона - мирная смена власти в Венесуэле". Телеканалу не удалось из других источников подтвердить информацию, что такие контакты действительно состоялись. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон информировал, что Белый дом никак не связан с организацией покушения на Мадуро.

В свою очередь, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил CNN, что осуждает методы политической борьбы с применением насилия. По его мнению, покушение на Мадуро "было организовано самим правительством, чтобы представить его [президента] жертвой" противников нынешних властей.

Покушение на Мадуро

Попытка убить главу государства с использованием беспилотников с грузом взрывчатки была совершена в ходе его выступления на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Президент и члены высшего руководства Венесуэлы остались невредимы.