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Стрельба в мечетях в Новой Зеландии

Два гражданина Турции получили ранения при нападении в Новой Зеландии

Как заверил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, их жизни ничего не угрожает

АНКАРА, 15 марта. /ТАСС/. Двое граждан Турции получили ранения в результате вооруженного нападения на мечети в Крайстчерче.

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Об этом сообщил в пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"В ходе нападения в Новой Зеландии ранения получили двое наших граждан Мустафа Бозташ и Зекерия Туйан, но их жизни ничего не угрожает", - приводит слова главы МИД телеканал CNN Turk.

В пятницу вооруженные люди ворвались в мечети Аль-Нур и Линвуд в Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. В результате теракта погибли, по последним данным, 49 человек, десятки раненых доставлены в больницы. По обвинению в атаке арестованы три человека.

Теги
ТурцияНовая ЗеландияЧавушоглу, МевлютСтрельба в мечетях в Новой Зеландии
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