На выборах президента Украины видеонаблюдения не будет

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Видеонаблюдение на избирательных участках во время выборов президента Украины, которые состоятся 31 марта, не предусмотрено законом. Об этом сообщил в пятницу на брифинге заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко.

"Видеонаблюдение на избирательных участках никаким законом, в том числе законом о выборах президента, не предусмотрено, поэтому видеонаблюдения не будет", - сказал он.

Радченко напомнил, что в свое время действительно организовывали видеонаблюдение на избирательных участках, на что потратили почти миллиард гривен (996 млн гривен, или около $37 млн по нынешнему курсу), но это не дало желаемого эффекта. По его словам, "было куплено 32 тысячи с лишним программно-аппаратных комплексов", однако в результате из них "было осуществлено чуть более 180 тысяч заходов в систему". "Эффективность говорит сама за себя", - считает зампред ЦИК.

Вместе с тем, по его словам, органы государственной власти или местного самоуправления при желании или необходимости могут устанавливать камеры наблюдения, но "исключительно из соображений безопасности", а не наблюдения за голосованием.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. На пост главы государства претендует 39 кандидатов.