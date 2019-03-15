В список наблюдателей ОБСЕ на выборы на Украине попали 24 россиянина

ВАРШАВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ включило 24 граждан РФ в состав миссии краткосрочных наблюдателей на президентских выборах на Украине. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу пресс-секретарь бюро Томас Раймер.

"БДИПЧ только что направило в Центральную избирательную комиссию Украины список имен, предложенных государствами ОБСЕ для участия в качестве краткосрочных наблюдателей в миссии БДИПЧ по наблюдению за президентскими выборами на Украине. В список включены имена 24 человек, предложенных Российской Федерацией в качестве наблюдателей", - отметил Раймер.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта. Верховная рада 7 февраля законодательно запретила гражданам РФ быть официальными наблюдателями на президентских, парламентских или местных выборах как лично, так и в составе международных организаций. В БДИПЧ ОБСЕ раскритиковали этот шаг, заявив о намерении действовать в соответствии с установленными в организации процедурами.

13 февраля Россия получила запрос БДИПЧ ОБСЕ на командирование краткосрочных наблюдателей. В МИД РФ тогда напомнили, что ранее ЦИК Украины отклонил заявки, поданные БДИПЧ, на аккредитацию двух долгосрочных наблюдателей от России в составе этой миссии, вследствие чего их командирование было отменено. Несмотря на это, российская сторона заявила о намерении использовать свое право участвовать в международном наблюдении за выборами на Украине.

Ранее действующий глава наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ Питер Тейлор указал, что позиция Украины в отношении наблюдателей от РФ не отвечает принципам ОБСЕ. Спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер также заявлял о необходимости допуска наблюдателей РФ на выборы.

Краткосрочные наблюдатели миссий БДИПЧ осуществляют мониторинг непосредственно в день голосования, долгосрочные отслеживают весь ход избирательного процесса до, во время и после выборов.