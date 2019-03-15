Следователи Новой Зеландии не обращались к посольству Грузии по поводу надписей на обоймах

ТБИЛИСИ, 15 марта. /ТАСС/. Грузинская сторона не владеет информацией о подлинности фотографий обойм огнестрельного оружия, использованного во время теракта в Новой Зеландии. Об этом заявил грузинским журналистам находящийся в Канберре посол Грузии в Австралии (это посольство покрывает и Новую Зеландию) Георгий Долидзе.

Комментарий дипломата передала в пятницу тбилисская телекомпания Imedi.

Долидзе сообщил, что "никто из следственных органов Новой Зеландии не связывался с посольством Грузии" в связи с публикацией СМИ, в частности британским изданием Daily Mail, фотографий обойм, на одной из которых были надписи на грузинском языке. "Коммуникация по вопросу надписей - прерогатива следствия. С учетом того, что к нам никто официально не обращался, мы не имеем никакой официальной информации о том, что эти надписи аутентичны и действительно находились на тех обоймах", - заявил Долидзе.

Служба госбезопасности Грузии в пятницу заявила, что "уже сотрудничает со стратегическими партнерами, чтобы получить детальную информацию о задержанных по обвинению в причастности к теракту лицах и изъятом оружии".