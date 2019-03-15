Ереванский суд решил оставить под арестом бывшего президента Армении Кочаряна

ЕРЕВАН, 15 марта. /ТАСС/. Суд общей юрисдикции Еревана в пятницу решил оставить под арестом бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, который обвиняется в свержении конституционного строя в 2008 году, а также получении взятки в особо крупных размерах. Об этом после заседания сообщил журналистам адвокат Кочаряна Арам Орбелян.

"Суд решил оставить нашего подзащитного под арестом на два месяца. Суд также отклонил наше ходатайство о применении залога для освобождения Кочаряна", - отметил он, добавив, что решение суда будет обжаловано.

12 февраля Специальная следственная служба (ССС) Армении предъявила второму президенту страны Роберту Кочаряну обвинение в получении взятки в особо крупных размерах на основании заявления одного из местных предпринимателей.

В июле 2018 года ССС предъявила Кочаряну обвинение в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году и обратилась в суд для выбора ареста в качестве меры пресечения. В тот же день Кочарян был допрошен следователями в рамках уголовного дела об убийствах на протестных акциях оппозиции 1 марта 2008 года. 27 июля бывший президент по решению суда был заключен под стражу. 7 февраля 2019 года Апелляционный суд Армении продлил арест экс-президента на два месяца.