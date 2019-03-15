Медведчук: поддержка власти на выборах ведет к росту тарифов и обнищанию украинцев

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Поддержка действующей власти на предстоящих президентских выборах приведет к очередному повышению тарифов, и как следствие к дальнейшему обнищанию украинцев. Такое мнение выказал в пятницу глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Каждый, кто готов поддержать на выборах представителей евроинтеграционной команды, должен знать: голосуя за эту власть, он голосует за очередное повышение тарифов. А значит, голосует за дальнейшее обнищание - свое, своей семьи, страны, народа", - сказал он. Медведчук высказал мнение, что "снизить цену на газ можно уже сегодня", но для этого "власть должна отказаться от теневых схем с поставками так называемого импортного, а по сути, российского газа". "Если бы Украина напрямую закупала газ в РФ, а не переплачивала европейским посредникам, то цена голубого топлива была бы ниже минимум на $100 на каждой тысяче кубометров", - заявил он.

Медвдечук также сказал, что в течение года украинцев ждут еще два повышения цены на газ, вслед за которыми, по его словам, вырастут тарифы на отопление и горячее водоснабжение.

Действующая власть, по словам политика, вследствие "евроинтеграционного цивилизационного выбора" обеспечила украинцам "нищенские зарплаты и пенсии, астрономические тарифы и цены", что привело к рекордному росту долгов по коммунальным платежам. На начало 2014 года задолженность населения за услуги ЖКХ составляла 12,1 млрд гривен (около $450 млн), а по итогам января 2018 она увеличилась более чем в пять раз - до 62,6 млрд гривен (около $2,3 млрд). Львиная доля долга за газ (около $1 млрд), отопление и горячее водоснабжение (около $748 млн).

Последние несколько лет украинские власти планомерно повышают тарифы ЖКХ. Правительство объясняет это требованиям главного кредитора Украины - Международного валютного фонда (МВФ). Он настаивает на том, что стоимость газа должна быть поднята до уровня импортного паритета - на 60%.