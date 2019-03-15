Двух американских военных оштрафованы в Латвии за осквернение памятника Свободы

РИГА, 15 марта. /ТАСС/. Двое американских военных получили штраф в размере €400 каждый за то, что справляли малую нужду на главный монумент Латвии - памятник Свободы. Об этом в пятницу сообщает местное информагентство LETA со ссылкой на пресс-секретаря Рижской муниципальной полиции (РМП) Томса Садовскиса.

По его словам, инцидент произошел вечером 8 марта. Сотрудники центра видеонаблюдения РМП заметили, что на смотровой площадке расположенного в самом центре Риги памятника Свободы два человека справляют малую нужду. На место происшествия были направлены полицейские, которые выяснили, что правонарушителями оказались двое граждан США. Ничто не свидетельствовало о том, что они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Директор департамента военно-публичных отношений министерства обороны Латвии Каспарс Галкинс со своей стороны подтвердил, что РМП оштрафовала двух военнослужащих из США, которые прибыли в республику для участия в военных учениях. По его словам, за это правонарушение они также будут наказаны со стороны американской армии. В оборонном ведомстве также выразили сожаление в связи с инцидентом, подрывающим репутацию тысяч военнослужащих США и других союзных государств, которые служат или ранее служили в Латвии.

Произошедшее осудило и посольство США в Латвии. "К сожалению, действия этих двух людей портят репутацию тех тысяч солдат, которые жили в Латвии и принимали участие в учениях, честно выполняя свои обязанности. Посольство и военные коллеги США продолжают тесное сотрудничество с должностными лицами Латвии, чтобы расследовать этот случай. Армия США нас заверила, что после завершения расследования предпримет соответствующие шаги в отношении конкретной ситуации", - указывает диппредставительство.

Это не первый инцидент с участием военных НАТО в Латвии. В 2014 году стало известно о нескольких потасовках с участием моряков из стран - участниц альянса, которые находились в портовом городе Вентспилсе для участия в международных учениях минно-тральных сил Open Spirit - 2014 ("Оупен спирит - 2014") в Балтийском море. Мэр Вентспилса Айварс Лембергс тогда заявил, что моряки НАТО ведут себя "по-свински", игнорируя законы Латвии, а также ввязываются в конфликты и драки с местными жителями.

Еще один случай произошел в июне 2016 года, когда несколько британских солдат, участвовавших в крупных международных военных учениях НАТО Saber Strike 2016 ("Удар сабли 2016"), в состоянии алкогольного опьянения разгромили такси в центре Риги. В ноябре этого же года стало известно еще об одном инциденте - британский солдат был задержан в ресторане быстрого питания McDonald’s за драку и нанесение незначительных телесных повреждений местному жителю.