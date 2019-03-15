Спецпредставитель США заявил о скором завершении операции против боевиков на Евфрате

ТАСС, 15 марта. США близки к завершению операции по уничтожению очагов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии. Об этом заявил в пятницу спецпредставитель Соединенных Штатов по Сирии Джеймс Джеффри, передает агентство Reuters .

"Мы практически завершили кампанию по уничтожению очагов ИГ на Евфрате, - сказал Джеймс Джеффри. - Их силы сократились до нескольких сотен боевиков, и они зажаты на менее чем одном квадратном километре территории", - сказал он, подчеркнув, что борьба за полное искоренение идеологии ИГ продолжится.

Джеффри также добавил, что четкого графика вывода войск США из Сирии пока не существует.

Вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС), состоящая преимущественно из курдов, начала в пятницу штурм позиций террористической организации ИГ в населенном пункте Эль-Багуз (провинция Дейр-эз-Зор). Эль-Багуз был последним населенным пунктом, находившимся под контролем ИГ. Подразделения СДС неоднократно объявляли перемирие, чтобы позволить мирным жителям покинуть Эль-Багуз.